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فن

أحمد كرارة ينشر صورة بصحبة محمد حماقي.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:52 ص
كرارة وحماقي
كرارة وحماقي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. 

وظهر أحمد كرارة في الصورة بصحبة النجم محمد حماقي وعلق قائلًا: "حماقي" ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


وانضم الفنان أحمد كرارة، إلى أسرة مسلسل "حكايات بنات"، في جزئيه الرابع والخامس، والذى انطلق تصويره مؤخرًا".


ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرهما خلال الفترة المقبلة.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة هند عبد الحليم، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهاجر أحمد، وهو من تأليف نهال سماحة، وماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، بينما يشرف على الكتابة أحمد شوقي.


وكانت أجزاء مسلسل "حكايات بنات" السابقة قد حققت نجاحا كبيرا، مما يلقى المسؤولية على عاتق الأبطال الجدد لتقديم جزئين أكثر نجاحًا.

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@hamaki حماقي 😍

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