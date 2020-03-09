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فن

عائشة بن أحمد تكشف حقيقة ابتعادها عن الدراما المصرية

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:42 ص
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
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آيه عاطف
أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عدم نيتها الابتعاد عن الدراما المصرية، بعد رجوعها لتقديم اعمال درامية تونسية.

قالت عائشة بن أحمد  خلال صفحتها الرسمية على "الفيسبوك":" رجوعي للدراما التونسية لا يعني غيابي عن الدراما المصرية هذه السنة ..ان شاء الله العملين الاثنين يعجبوكم".

وتقدم عائشة مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى بعد غياب استمر 8 أعوام، كما ستشارك في عمل درامى مصرى، سينافس في السباق الرمضاني المقبل.

بينما تشارك في فيلم "توأم روحى"، بطولة كل من حسن الرداد وأمينة خليل، وعدد أخر من النجوم، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى.
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