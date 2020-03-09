عائشة بن أحمد تكشف حقيقة ابتعادها عن الدراما المصرية

أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عدم نيتها الابتعاد عن الدراما المصرية، بعد رجوعها لتقديم اعمال درامية تونسية.





قالت عائشة بن أحمد خلال صفحتها الرسمية على "الفيسبوك":" رجوعي للدراما التونسية لا يعني غيابي عن الدراما المصرية هذه السنة .. ان شاء الله العملين الاثنين يعجبوكم".





وتقدم عائشة مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى بعد غياب استمر 8 أعوام، كما ستشارك في عمل درامى مصرى، سينافس في السباق الرمضاني المقبل.

