متصدقش.. مشروع تخرج طلبة إعلام الأزهر للرد على الشائعات.. شاهد

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة إعلامية تحت عنوان "متصدقش" للتوعية بمخاطر الشائعات، وذلك ضمن مشروعات التخرج لهذا العام.





ويهدف الطلاب في الحملة إلى التوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع، ونشر الوعى اللازم للتأكد من صحة الأخبار من مصادرها المعتمدة، بالإضافة ألى خلق وعى إيجابي نحو الرد على ناقل ومبتدع الشائعة.





وقال طلاب الحملة: أن سبب اختيارهم لهذه الفكرة، هو انتشار الكثير من الشائعات فى الوقت الحاضر؛ والتى لا تمت للمجتمع بصلة، والهدف منها جميعًا تفرقة أبناء المجتمع.





وتهدف الحملة إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن نقل الأخبار مجهولة المصادر، وتهدف إلى إخراج جيل جديد واعٍ قادر على التفكير الدقيق فى المعلومات عند تلقيها.





المشروع من تنفيذ الطلاب "عمر عبدالعزيز، عبدالعليم حطب، مصطفى الصبحى، عبدالفتاح أنور، محمد درويش، عبدالمنعم رشاد، محمد خضر، أحمد سيد، محمود سامي".



