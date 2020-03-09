خطاب عاجل لرؤساء الجامعات بسبب فيروس كورونا.. ماذا جاء فيه؟

وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى جميع رؤساء الجامعات الحكومية بشأن الإجراءات الطارئة التي لابد من اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا.





وتضمن الخطاب عدة تعليمات لرؤساء الجامعات نظرأ لوجوب إتباع الاحتياطات اللازمة في كل جامعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس الكورونا COVlD—I9.





وجاءت أبرز التعليمات كمايلي :

تفعيل الدور المنوط بإدارة الأزمات في كل جامعة لوضع معايير التحرك، وتحديد فرق مخصصة للتعامل في حالة الاشتباه من وجود حالات إصابة.

وضع خطة للتدريس عن بعد طبقا للجداول المعدة سلفا في كل كلية وذلك في حالة الاضطرار إلى اللجوء لهذا الخيار حتى لا يتم تعطيل الدراسة.

النظر في التوصيات الواردة في خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقاية كالآتي:

استبعاد القاعات ذات التهوية المغلقة وان يتم تهويه جميع حجرات التدريس والمدرجات بصفه مستمرة حيث يجب ان يكون الهواء متجدد طوال فترات التدريس.

تقسيم الطلاب على أكبر عدد من قاعات التدريس لمنع التكدس.

الاهتمام بالنظافة الشخصية وبخاصة نظافة الأيدي.

اتباع الطرق الصحية للسعال وذلك باستخدام المناديل الورقية في حالة السعال أو العطس والتخلص منها فورا في صندوق القمامة مع غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام أكمام الملابس عند العطس والسعال.

التغذية السليمة مع الاكثار من شرب السوائل والنوم لعدد ساعات كافي.

تجنب ملامسة أى شخص مصاب بأعراض رشح او زكام او انفلونزا.

يتم التنبيه وفحص الطلاب ممن يعاني من أى اعراض للاشتباه في الإصابة بالفيروس.

التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور الى الجامعة في حال وجود أى اعراض اشتباه.





وحصل موقع صدى البلد على صورة من الخطاب.















