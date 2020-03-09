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توك شو

الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين المسافرين للخارج.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:19 ص
نادر سعد
نادر سعد
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إبراهيم القادري
قال السفير نادر سعد المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن الاجتماع الذي عقده  رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة والوزراء المعنيين صدر عنه بيان لوضع حل لمشكلة تكدس المسافرين إلى بعض الدول العربية التي تطلب شهادة الخلو من فيروس كورونا اوPCR.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الحل الجديد هو عمل موقع الكتروني يستطيع الراغب من خلاله الحصول على هذه الشهادة حيث انه يقوم بالدخول على الموقع ويقوم باختيار اليوم الذى يريد إجراء التحليل فيه .

وأوضح المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأولوية للحصول على الشهادة ستكون بأولوية الدخول وجز اليوم بعدها يختار ما بين مستشفى الاولي هي مستشفى حميات امبابة والثانية هي مستشفي حميات العباسية وهما اللتان تم اختيارهما لعمل التحاليل.

وتابع نادر سعد ، أن مواعيد عمل التحاليل ستكون من الساعة 12 منتصف الليل حتي الساعة 3 صباحا وهذا بناء على اشتراط الدول في إصدار الشهادة وتوثيقها من وزارة الخارجية ثم التصديق عليها من سفارة الدولة الطالبة ويكون كل هذا على مدار 24 ساعة فقط.

واستكمل نادر سعد ، أن هناك شخصا ألمانيا أصيب بفيروس كورونا وقمنا بالتعامل معه في منتهي السرعة حيث انه بعد وصوله من المطار شعر بالتعب وتم نقله إلي المستشفى وبعد تشخيص حالته واكتشاف انه مصاب بالفيروس رفض الدخول إلى الحجر الصحي في النجيلة وانتابته حالة من اضطراب الوعي وهذا أفضى الى وفاته وجميع الحالات المصابة نتابعها على مدار الساعة.
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