الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين المسافرين للخارج.. فيديو

PCR . قال السفير نادر سعد المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة والوزراء المعنيين صدر عنه بيان لوضع حل لمشكلة تكدس المسافرين إلى بعض الدول العربية التي تطلب شهادة الخلو من فيروس كورونا او





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الحل الجديد هو عمل موقع الكتروني يستطيع الراغب من خلاله الحصول على هذه الشهادة حيث انه يقوم بالدخول على الموقع ويقوم باختيار اليوم الذى يريد إجراء التحليل فيه .





وأوضح المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأولوية للحصول على الشهادة ستكون بأولوية الدخول وجز اليوم بعدها يختار ما بين مستشفى الاولي هي مستشفى حميات امبابة والثانية هي مستشفي حميات العباسية وهما اللتان تم اختيارهما لعمل التحاليل.





وتابع نادر سعد ، أن مواعيد عمل التحاليل ستكون من الساعة 12 منتصف الليل حتي الساعة 3 صباحا وهذا بناء على اشتراط الدول في إصدار الشهادة وتوثيقها من وزارة الخارجية ثم التصديق عليها من سفارة الدولة الطالبة ويكون كل هذا على مدار 24 ساعة فقط.