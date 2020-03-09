الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم

أعلنت اللجنة العليا الإشراف على الانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمرشحين بمؤسسة أخبار اليوم .





وفاز بعضوية مجلس الادارة جمال حسين، ورفعت رشاد عن الصحفيين، وفاز بعضوية الجمعية العمومية محمد هاشم ومصطفى يونس.





وكانت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسستي أخبار اليوم باب التصويت في الانتخابات التي تجري لاختيار ٦ لعضوية مجلس الإدارة يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، وكذلك اختيار ٦ لعضوية الجمعية العمومية يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، بكل مؤسسة.



