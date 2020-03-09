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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:03 ص
رئيس الوطنية للصحافة
رئيس الوطنية للصحافة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت اللجنة العليا الإشراف على الانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمرشحين بمؤسسة أخبار اليوم .

وفاز بعضوية مجلس الادارة جمال حسين، ورفعت رشاد عن الصحفيين، وفاز بعضوية الجمعية العمومية محمد هاشم ومصطفى يونس.

وكانت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسستي أخبار اليوم باب التصويت في الانتخابات التي تجري لاختيار ٦ لعضوية مجلس الإدارة يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، وكذلك اختيار ٦ لعضوية الجمعية العمومية يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، بكل مؤسسة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بمؤسستي أخبار اليوم ، باب التصويت أمام العاملين بالمؤسستين في تمام الساعة التاسعة صباحا لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، علي أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءً، ثم تجرى عمليات فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم.
الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم
الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم
الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم
الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم
الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم
الوطنية للصحافة تعلن نتيجة انتخابات أخبار اليوم
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