المصارف العربية: ضيقنا الخناق على التحويلات المالية للإرهاب

قال وسام فتوح ، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي يبذل جهودًا كبيرة لتطبيق التكنولوجيا المالية الرقمية الحديثة، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يُمثل نحو 80% من إجمالي القطاع المالي في المنقطة.





وأضاف " فتوح "، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد أطلق مبادرة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وخاطبنا إدارات البنوك والمصارف العربية لإيقاف أي عمليات تحويل أو غسيل أموال بها شبهات.





وأكد أن المصارف العربية لديها خبرة ودراية كاملة لإيقاف عمليات تحويل الأموال المشبوهة، موضحًا أن القطاع المصرفي عقد "كماشة" حول تمويلات الإرهاب وغسيل الأموال، مطالبًا السلطات الأمنية والحكومات بمنع نقل الأموال نقديًا عبر الحدود.



