AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصارف العربية: ضيقنا الخناق على التحويلات المالية للإرهاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:11 ص
الأمين العام لاتحاد
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية
Advertisements
حمزة شعيب
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي يبذل جهودًا كبيرة لتطبيق التكنولوجيا المالية الرقمية الحديثة، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يُمثل نحو 80% من إجمالي القطاع المالي في المنقطة.

وأضاف "فتوح"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد أطلق مبادرة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وخاطبنا إدارات البنوك والمصارف العربية لإيقاف أي عمليات تحويل أو غسيل أموال بها شبهات.

وأكد أن المصارف العربية لديها خبرة ودراية كاملة لإيقاف عمليات تحويل الأموال المشبوهة، موضحًا أن القطاع المصرفي عقد "كماشة" حول تمويلات الإرهاب وغسيل الأموال، مطالبًا السلطات الأمنية والحكومات بمنع نقل الأموال نقديًا عبر الحدود.

وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية نادى في العديد من اللقاءات والمنتديات العربية، بضرورة التعاون بين السلطان الأمنية والقضائية والمصرفية لتضييق الخناق على الإرهابيين، موضحًا أن نشاط المنظمات الإرهابية أصبح أقل وإلى مرحلة الزوال في عدة دول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسبوع تشريعي ورقابي للبرلمان.. تعديلات جديدة على الكيانات الإرهابية لتضييق الخناق عليها.. وعقوبات رادعة حفاظًا على الآثار المصرية ومواجهة إشكاليات السايس

اتحاد المصارف العربية: مصر الأولى عربيا في معدل النمو الاقتصادي ..فيديو

ترشيحاتنا

أخفوه داخل مزرعة بطريق الإسكندرية .. الأمن العام يحرر شخصا أجنبيا عقب اختطافة في الجيزة

بعد السقوط المدوي لمانشيستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

بعد ارتفاع عدد المصابين لـ 55 .. الصحة تكشف تفاصيل ظهور 7 حالات جديدة بـ فيروس الكورونا

تفاصيل الإصابات الجديدة بـ كورونا في السعودية

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مصر لـ 55 حالة.. فيديو

بعد انفصالهما.. 20 صورة لـ زوجة طليق أنغام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

شاهد لأول مرة تفاصيل فورد برونكو 2021.. صور