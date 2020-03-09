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أرملة الشهيد رجائي: الألم كبير بس مصر هى الأبقى

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:00 ص
سامية زين العابدين
سامية زين العابدين ارملة الشهيد عادل رجائى
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أسامة علي

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، إنه مر 3 سنوات على استشهاد زوجها الشهيد وكأنهم دهر كامل، لأنه كان الزوج والأب والابن والحبيب.

وأضافت زين العابدين خلال حوارها مع  برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى"،قائلة:" الناس بتقول مع الايام بننسى، لكن والله ابدا، كل يوم الساعة 11 مساء بحس بصوت مفتاح الشقة كأن الشهيد داخل".

ووجهة أرملة الشهيد عادل رجائى رسالة لأسر الشهداء قائلة:" استعينوا بالصبر  و تلاوة القرآن والدعوات" معقبة:" صحيح الوجع كبير بس مصر أكبر، صحيح الالم كبير بس مصر هى الابقى كلنا نروح فدا حبة رمل واحدة من تراب مصر.


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