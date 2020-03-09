الصيادلة: بعض شركات توزيع الأدوية بهدف الابتزاز.. فيديو

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن هناك بعض شركات توزيع الادوية تبتز الصيادلة لاعطائهم أنواع معينة من الادوية الغير متوفرة.





وأضاف الدكتور محفوظ رمزي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن من أحد أسباب نقص الادوية فى السوق المصري هو التهريب وهذا سبب هام جدا.





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد اشرف سكرتير شعبة الادوية بالغرفة التجارية، أن خلال الـ 15 الماضيين كان هناك اختفاء تدريجي للتأمين الصحي بخدماتة وابتدأ الدور العام للصحة يقل وبدأ ظهور الكيانات الخاصة للادوية.





وأشار الدكتور محمد أشرف، إلى أنه لدينا فى مصر أرخص أنواع الدواء فى العالم وبجودة عالية وهذا ما يشجع على تهريبة الى الدول العربية المجاورة.





وتابع الدكتور محمد أشرف، أنه لا يوجد نقص فى نوع من أنواع الادوية ولكن هناك مثيل مصري للادوية المستوردة ولكن هناك بعض المواطنين لا يريدون شراء البدائل.



