كلوب يوافق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو.. بشرط وحيد

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم، عن شرط المدير الفني الالماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزي، للسماح بمشاركة المحترف الدولي المصري محمد صلاح مع المنتخب في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأبدى شوقي غريب، عن رغبته في ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة.





وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم 2: " يورجن كلوب طلب برنامج إعداد محمد صلاح في الفترة التي سيتواجد فيها مع منتخب مصر".