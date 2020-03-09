حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9 - 3-2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى





يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين9- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الأثنين 9-3- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:







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الحمل من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: القمر المكتمل بمنزل الصحة ويحتم عليك ذلك أن تقوم بواجبك نحو نفسك وأن تهتم بصحتك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك ومن الأفضل اليوم أن تتجنب الأضواء المسلطة عليك.

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالقوة العاطفية.

مهنيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم مميزا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.



برج الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6



عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد وتجنب الجدال.

مهنيا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.



برج السرطان



من 22/6 إلى 22/7



عاطفيا وجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.

ماليا ومهنيا: الشمس في منزل الحظ تعدك بمكاسب وبقضاء أوقات حلوة مع الزملاء وتحسن التعبير عن أفكارك.



برج الأسد



من 23/7 إلى 22/8



عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بأقوالك كي لا تخسر من تحب.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي المال واليوم يدعوك الفلك للتحفظ أمام بعض العروض التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة.



برج العذراء



من 23/8 إلى 22/9





عاطفيا: القمر المكتمل في برجك يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.

مهنيا: الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والحذر.





برج الميزان



من 23/9 إلى 22/10



عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بالمرونة واللطف ومقاومة الاستثارة.

مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تحافظ على صحتك وسلامتك وكن حريصا جدا في تحركاتك.





برج العقرب



من 23/10 إلى 22/11



مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر ويمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك ويقف بجانبك الأصدقاء.

عاطفيا: الشمس في منزل الحب تدفعك لإظهار ما بداخلك من مشاعر وأحلام لمن تحب.



برج القوس



من 23/11 إلى 21/12



مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل معاكس فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.

عاطفيا وعائليا: الشمس في مربع برجك تدفعك لاستعادة ذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتتسبّب لك في اشتباكات.



برج الجدي



من 22/12 إلى 20/1



عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالبعض وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة.

مهنيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية وتعرف كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.



برج الدلو



من 21/1 إلى 19/2





مهنيا وماليا: الشمس والقمر المكتمل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تأخذ حذرك وتبحث أكثر من المعتاد كي تدرك أمورا خافية.

عاطفيا واجتماعيا: اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر، كما أن الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش العاطفي وأن تحاول تجنب الغضب.

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك وعليك ألا تستجيب اليوم لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات.

برج الحوتمن 20/2 إلى 20/3