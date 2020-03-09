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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9 - 3-2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين


يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين9- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الأثنين 9-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل بمنزل الصحة ويحتم عليك ذلك أن تقوم بواجبك نحو نفسك وأن تهتم بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك ومن الأفضل اليوم أن تتجنب الأضواء المسلطة عليك.

 برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالقوة العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم مميزا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.

  برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد وتجنب الجدال.
مهنيا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.
 
 برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.
ماليا ومهنيا: الشمس في منزل الحظ تعدك بمكاسب وبقضاء أوقات حلوة مع الزملاء وتحسن التعبير عن أفكارك.

 برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بأقوالك كي لا تخسر من تحب.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي المال واليوم يدعوك الفلك للتحفظ أمام بعض العروض التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة.
 
 برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: القمر المكتمل في برجك يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.
مهنيا: الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والحذر.
 

 برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بالمرونة واللطف ومقاومة الاستثارة.
مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تحافظ على صحتك وسلامتك وكن حريصا جدا في تحركاتك.


 برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر ويمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك ويقف بجانبك الأصدقاء.
عاطفيا: الشمس في منزل الحب تدفعك لإظهار ما بداخلك من مشاعر وأحلام لمن تحب.

 برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل معاكس فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.
عاطفيا وعائليا: الشمس في مربع برجك تدفعك لاستعادة ذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتتسبّب لك في اشتباكات.

 برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالبعض وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة.
مهنيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية وتعرف كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.

 برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: الشمس والقمر المكتمل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تأخذ حذرك وتبحث أكثر من المعتاد كي تدرك أمورا خافية.
عاطفيا واجتماعيا: اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر، كما أن الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك.

 برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش العاطفي وأن تحاول تجنب الغضب.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك وعليك ألا تستجيب اليوم لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات.
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