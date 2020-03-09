حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9 - 3-2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك ومن الأفضل اليوم أن تتجنب الأضواء المسلطة عليك.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالقوة العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم مميزا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد وتجنب الجدال.
مهنيا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.
ماليا ومهنيا: الشمس في منزل الحظ تعدك بمكاسب وبقضاء أوقات حلوة مع الزملاء وتحسن التعبير عن أفكارك.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بأقوالك كي لا تخسر من تحب.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي المال واليوم يدعوك الفلك للتحفظ أمام بعض العروض التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: القمر المكتمل في برجك يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.
مهنيا: الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والحذر.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بالمرونة واللطف ومقاومة الاستثارة.
مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تحافظ على صحتك وسلامتك وكن حريصا جدا في تحركاتك.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر ويمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك ويقف بجانبك الأصدقاء.
عاطفيا: الشمس في منزل الحب تدفعك لإظهار ما بداخلك من مشاعر وأحلام لمن تحب.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل معاكس فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.
عاطفيا وعائليا: الشمس في مربع برجك تدفعك لاستعادة ذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتتسبّب لك في اشتباكات.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالبعض وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة.
مهنيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية وتعرف كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر، كما أن الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش العاطفي وأن تحاول تجنب الغضب.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك وعليك ألا تستجيب اليوم لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات.