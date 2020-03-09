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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 9 مارس، وفقا لعلم الأرقام.

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في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 9 مارس فإن ذلك يعني فإن ذلك يعني أنك ماهر ولديك إصرار وتعرف كيف تتصرف جيدا.. أنت أيضا اجتماعي وتقيم علاقات جيدة وتبدو متحمسا لكنك تميل للتشتت

نصيحة: نصيحة: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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