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توك شو

وائل الإبراشي يطالب باستعادة مقتنيات أحمد زكي بعد بيعها.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
عرض الإعلامي وائل الإبراشي فى برنامجه "التاسعة" عددا من المقتنيات الخاصة بالممثل الراحل أحمد زكي، مضيفا أنه تم الإعلان عن بيع بعض مقتنيات الفنان الراحل.

وتابع وائل الابراشي خلال برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، ان الذي اشتري المقتنيات الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكى لا يعرف قيمتها الفنية والأدبية والفكرية.

ومن جانبها علَقت الفنانة رغدة، على بيع إرث الفنان الراحل أحمد زكى، بعد وفاة ابنه الوحيد هيثم منذ عدة أشهر، قائلة: "عايزين تحرمونا من الموروث ده، إزاى؟"، لافتة إلى أن الموروث ليس جوائز فقط ولكن بدل العمل وملابس الشخصيات التى كان يحبها.

وأضافت رغدة، فى لقاء خاص ببرنامج "it's show time" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أحمد زكى كان يحتفظ بملابس الشخصيات التى كان يحبها، كما أنه كان يحتفظ بكل قصاصة ورقة وقميص عزيز على قلبه.

وأكدت أن هناك تفاعلا ومساندة للحفاظ على الإرث، مناشدة وزيرة الثقافة ونقيب الفنانين التكاتف للدفاع عن إرث الفنان الراحل.

ووجهت رسالة للفنان الراحل أحمد زكى، قائلة: "إحنا لسه موجودين يا أحمد وما مشيناش ولو لآخر يوم فى عمرى هحافظ على حاجتك زى ما قدرت أحافظ عليك فى آخر مراحل عمرك".
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