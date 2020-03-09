بسبب كورونا.. الرجاء يعلن غياب الجماهير عن مباراة الزمالك

اعلن فريق الرجاء المغربي غياب الجماهير عن مواجته المرتقبه امام نادي الزمالك والمقرر لها يوم ١ مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي ابطال افريقيا.



وأكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك ستكون بدون جمهور بسبب قرار هناك بعدم السماح للجماهير بحضور المباريات بجميع المسابقات داخل المغرب.



وقال وهبي في تصريحات لبرنامج تلفزيونية، إنه حتى الآن ستقام مواجهة الرجاء والزمالك في دوري أبطال أفريقيا بدون جماهير، لكن حتى يأتي موعد المباراة المقرر له في بداية مايو ربما يحدث جديد.



وأضاف، أن المغرب حاليا تمنع حضور الجماهير في المباريات وذلك الأمر يشمل الدوري هناك ومباريات الفرق المغربية بدوري الأبطال والكونفدرالية كما حدث مع نهضة بركان أمام المصري



