AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مايا مرسي: المرأة المصرية سقف حلمها ارتفع جدا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس إتخذ قرارات كثيرة لصالح المرأة  بسبب وجود إرادة  سياسية واقتناع كامل بوجود قوة المراة المصرية.

وتابعت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"إن لم تتواجد إرادة سياسية داعمة للمرأة فى اى مجتمع فلن تاخذ حقها، معقبة:"المرأة المصرية سقف حلمها ارتفع جدا".

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة حيث أنها تشكل قوي كبيرة فى المجتمعات سواء من  ناحية ماتقدمه للمجتمع او من ناحية العدد أو تأثيرها فى الرجال والاطفال.

وتعرضت المرأة على مدار العصور لأنواع كثيرة من الاعتداءات والاضطهاد خاصة واستغل كثيرون ضعفها للاستيلاء على حقوقها وهو ماجعل كثيرون يهتمون بالاحتفال بما حققته من انتصارات في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع المهارات الشخصية والحرفية كمدخل لسوق العمل.. ندوة بـ قومي المرأة في البحيرة

احتفالا باليوم العالمى للمرأة مايا مرسي تشارك فى تنظيف مياه النيل ووزيرة البيئة: الوزارة تعمل على توعية ومشاركة الشباب من أجل وطن نظيف

ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للمرأة في متحف القوات الجوية

احتفالا باليوم العالمي للمرأة القومى للمرأة يزور متحف القوات الجوية

كيف احتفلت ليلى علوي باليوم العالمي للمرأة في بهية.. شاهد

في اليوم العالمي لها .. قوانين انصفت المرأة المصرية

ترشيحاتنا

اخبار نادي الزمالك اليوم.. رد فعل غريب من خالد الغندور.. وعودة نجم الأبيض قريبا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

الحالات المصابة جميعها وافدة.. الصحة تطمئن المواطنين بعد وفاة السائح الألماني.. فيديو

بشرى سارة للوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

نزع ماسك التنفس والكانونة.. اللحظات الأخيرة في حياة السائح الألماني قبل وفاته بسبب كورونا

حقيقة حدوث إصابات بفيروس كورونا فى الحرس الوطني السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كورونا يفصل بين أم وجنينها.. صور الولادة في زمن الفيروس

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد