مايا مرسي: المرأة المصرية سقف حلمها ارتفع جدا.. فيديو

قال الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس إتخذ قرارات كثيرة لصالح المرأة بسبب وجود إرادة سياسية واقتناع كامل بوجود قوة المراة المصرية.





وتابعت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"إن لم تتواجد إرادة سياسية داعمة للمرأة فى اى مجتمع فلن تاخذ حقها، معقبة:"المرأة المصرية سقف حلمها ارتفع جدا".





ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة حيث أنها تشكل قوي كبيرة فى المجتمعات سواء من ناحية ماتقدمه للمجتمع او من ناحية العدد أو تأثيرها فى الرجال والاطفال.





وتعرضت المرأة على مدار العصور لأنواع كثيرة من الاعتداءات والاضطهاد خاصة واستغل كثيرون ضعفها للاستيلاء على حقوقها وهو ماجعل كثيرون يهتمون بالاحتفال بما حققته من انتصارات في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .



