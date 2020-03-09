شاهد لأول مرة تفاصيل فورد برونكو 2021.. صور

ظهرت للمرة الأولى، صورا غير مموهة لسيارة فورد برونكو 2021 ، وتكشف الصورة عن الجانب الخلفي من برونكو لتُظهر سقفها، وتكشف الصورة أن برونكو سيكون لها جسم مستوحى من الطراز السابق مع مصابيح خلفية عمودية.

الإطار الإحتياطي الخلفي يغطي على المنطقة أعلى الاكصدام الخلفى مع مستشعرات ركن، وتمت إزالة السقف، وهذا يدل على أنها لديها أعمدة C تقليدية وأعمدة D منحنية .

صورة برونكو ذات البابين أقل كشفًا للتفاصيل، ولكن يمكننا أن نرى أنها ستكون أقصر بكثير من النسخة ذات الأربعة أبواب، كما أن لديها قفص فريد من نوعه.

يذكر أن فورد أكدت بالفعل أن برونكو ستحصل على قاعدة عجلات T6 المستخدمة في رينجر، ومن المقرر أن يتم تقديمها بمحركين مختلفين، وربما ناقل حركة يدوي بسبع سرعات، فتحت الغطاء، يمكن أن يكون هناك محرك إيكوبوست رباعي الاسطوانات سعة 2.3 لتر يولد 270 حصان وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن.متر.





ويمكن أن يتوفر أيضًا محرك إيكوبوست V6 سعة 2.7 لتر يولد قوة 325 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.