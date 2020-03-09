الوداد المغربي: مواجهة الاهلي نهائي مبكر.. ونتمنى وجود هذا اللاعب

أكد محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، أن مواجهة فريقه الوداد للأهلي تعد نهائي قبل الأوان.



ويطير الأهلي للمغرب لمواجهة الوداد في لقاء الذهاب والذي سيقام أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل على أن تقام موقعة الإياب في مصر أحد يومي 8 أو 9 من نفس الشهر.



وقال عضو مجلس إدارة الوداد في تصريحات تلفزيونية :"نحترم الأهلي بشكل كبير لكن لدينا من القوة ما يكفي لمواجهته".



وعن إقامة مباراة الذهاب أمام الأهلي بحضور جماهيري قال محمد طلال :"السلطات المغربية قررت إقامة المباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا".



وتابع عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي :"المباراة في شهر مايو وأتمنى مواجهة الأهلي بلاعبنا رقم 1 وهو الجمهور الذي كان سببًا في وصولنا للمربع الذهبي بعد دعمهم لنا في مباراة النجم الساحلي".



