AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار الجيب المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من التذبذب الكبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.

 

ونستعرض في السطور التالية السيارة جيب موديل 1998 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

 

جذبت السيارة جيب موديل 1998، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

 

وتنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

 

ويتراوح سعر السيارة جيب موديل 1998 المستعملة والقريبة منها ما بين 80 ألفا لـ 100 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

 

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة جيب موديل 1998 المستعملة في سوق السيارات المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار جولف 5 المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

أسعار تويوتا كورولا المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

أسعار نيسان صني سوبر صالون المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

تعرف على السعر الخيالى لـ مرسيدس زلموكة المستعملة.. التفاصيل بالفيديو

أسعار كيا كارينز المستعملة في سوق السيارات.. شاهد

أسعار اسبيرانزا تيجو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

الوداد المغربي: مواجهة الاهلي نهائي مبكر.. ونتمنى وجود هذا اللاعب

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

كلوب يوافق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو.. بشرط وحيد

لقاح جديد لـ فيروس كورونا في مصر هذا التوقيت | اعرف التفاصيل

بعد ارتفاع عدد المصابين لـ 55 .. الصحة تكشف تفاصيل ظهور 7 حالات جديدة بـ فيروس الكورونا

السعودية تعلق الرحلات مع 9 دول من بينها مصر والكويت والإمارات بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

شاهد لأول مرة تفاصيل فورد برونكو 2021.. صور