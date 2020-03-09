قضايا الدولة: الدولة المصرية تعزز ثقافة جذب المستثمر الأجنبي من خلال عقد اتفاقيات ثنائية

قال الدكتور عبدالحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الدولة المصرية تعزز ثقافة جذب المستثمر الأجنبي من خلال عقد اتفاقيات استثمار ثنائية بين الدول.





وتابع نجاشى خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:" مصر موقعة على 100 اتفاقية دولية ومضمن فيهم شرط اللجوء للتحكيم، موضحا أن قانون الاستثمار المصري واتفاقيات الاستثمار التي تبرمها مصر مع دولة المستثمر الأجنبي تساعد المستثمر على مقاضاة الدولة المصرية في الخارج.





ونوه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية مع المستثمر وذلك لتجنب اللجوء للتحكيم الدولي عند المنازعات، مضيفا:"بعد 25 يناير 2011 تعرضت الدولة المصرية لخسائر بسبب ماتبع هذه الفترة من منازعات حول عقود مبرمة لمستثمرين أجانب واخلو ببعض الإلتزامات.



