كاتبة صحفية توضح تفاصيل هجوم الجراد على الكويت.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية الكويتية ميرفت عبدالدايم، أن أسراب من الجراد عزت منطقة السلمية وسط العاصمة الكويتية على البحر مباشرة أمس الاحد.





وتابعت ميرفت، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"التأثير السلبى لتلك الأسراب فى المناطق الزراعية فى شمال وجنوب الكويت حيث يتم التعامل معها أثناء الليل من خلال عمليات رش سواء بالأجهزة المحمولة على الأكتاف أو السيارات وذلك عن طريق هيئة الزراعة.





ونوهت إلى أن أسراب الجراد كانت تسير فى شكل دائرى فى السماء بعد أن تم رصدها سابقا على الحدود، وذلك نظرا لزيادة حركة الرياح مما ساهم بشكل كبير فى تحرك أسراب الجراد وفقدان السيطرة عليها وقدومها من السعودية وإيران.