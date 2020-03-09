حفتر يصل إلى باريس في زيارة رسمية

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.





وتتكبد تركيا خسائر فادحة جراء تدخلها بشكل مباشر في ليبيا ودعمها ميليشيات حكومة الوفاق بالعتاد والأسلحة، فضلا عن مواصلتها نقل المرتزقة إلى طرابلس للقتال ضد الجيش الليبي.





ورغم اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسقوط مقاتلين أتراك ومرتزقة سوريين موالين لنظامه في ليبيا، لكن يبدو أن تركيا لا تكشف عن العدد الحقيقي لقتلاها في طرابلس.





المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد ارتفاع عدد القتلى الموالين لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 مرتزقا، معظمهم من ميلشيات سورية تتلقى دعما من تركيا مثل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد.





كما أكد المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس ارتفع إلى نحو 4750 مرتزقا، حيث يتلقى نحو 2000 مرتزق التدريبات في معسكرات تركية.