بعد أزمته مع شقيقته ياسمين.. وائل عبد العزيز يخطف الأنظار بالكلاسيك

نشر الفنان وائل عبد العزيز صور جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" وذلك بعد هجومه الأخير على شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.





وظهر وائل عبد العزيز بإطلالة كلاسيك انيقة نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





وكانت أثارت علاقة الفنانيَن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الجدل منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة الى ان أعلنا حبهما مؤخرا.





يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.



