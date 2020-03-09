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توك شو

أخبار التوك شو.. تعليق مثير من رانيا يوسف عن فستانها المكشوف.. بشرى سارة من وزارة الصحة بشأن تحليل كورونا للمسافرين.. لهذه الأسباب أحب الزمالك.. تطورات جديدة بشأن تحليل pcr

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"،  امس الأحد  مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عدد إجمالي الإصابات من الحالات التي ثبتت إيجابيتها حتى الآن في المعامل المركزية وصلت الي 55 حالة بفيروس الكورونا في مصر.

علقت الفنانة رانيا يوسف على تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الاخيرة، بعد ظهورها الأخير خلال مشاركتها فى مهرجان الأقصر للسينما، والتى ارتدت خلالها فستانا مكشوفًا فوق الركبة وان شولدر، مكشوف الاكتاف، قائلة:"الفستان حلو عليا ومش مبين ديفوهات".

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إن من أهم النصائح لمواجهة فيروس الكورونا المستجد القضاء على حالة الهلع؛ لدى مواطنين كثيرين بشكل غير طبيعي وهذا خطير جدًا.

قالت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، خلال الساعات القادمة سيتم تفعيل "موقع" ليقوم المسافرين للخارج بتسجيل بياناتهم عليه لإجراء تحليل فيروس كورونا، لافتة إلى أن الموقع سيكون على موقع وزارة الصحة.

شدد الدكتور مدحت العدل، على أن انتماءه لنادي الزمالك لا يمكن أن يتحول إلى تعصب، مشيرًا إلى أنه يمتلك الروح الرياضية أثناء مشاهدة أي مباراة له.

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك اجتماعا حاليا في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.
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