أحمد بلال يثير الجدل من جديد بتصريحاته عن مصطفى محمد ونادي الزمالك

عاد أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاثارة الجدل بتصريحاته عن نادي الزمالك ومهاجم فريق الكرة الاول بالقلعة البيضاء مصطفى محمد.



وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية: "رأيي في مصطفى محمد لم يتغير فهو لاعب جيد ويملك إمكانيات كبيرة، لكنه مازال يحتاج لتطوير مستواه".



وعن إمكانية مساندة الزمالك في المنافسات الأفريقية، شدد على أنه يرفض ذلك، مؤكدا أن انتماءه للأهلي فقط.



وأوضح أحمد بلال أن تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي وأيضًا كأس السوبر المصري لا ينقص من قدر الأهلي.



وأشار إلى أن "لا مجال للمقارنة بين الأهلي والزمالك"، خاصة أن الفريق الأبيض "يحصد بطولة كل 10 سنوات" على حد قوله.



وعلق مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على أحداث السوبر المصري بالإمارات، وانتقد إمام عاشور لاعب الزمالك، وقال إنه "مازال يتعلم كرة القدم"، مشددا على أن الاعتداء على وليد سليمان يعيب اللاعب الشاب