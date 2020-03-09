AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم.. للكتاب والصحفيين.. أفضل 5 أنواع لاب توب في 2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:11 ص
نشرة أخبار العلوم
نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع صدى البلد الإخبارى أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث و أجدد التقنيات المختلفة والتى نستعرضها فى النشرة التالية.

تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم..التفاصيل

يشهد العالم حالة ترقب كبيرة مقترنة بالمخاوف والقلق بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يسيطر على عدد كبير من دول العالم، بعد أن وصلت حصيلة الدول التى انتقل إليها فيروس الالتهاب الرئوى المميت إلى أكثر من 94 دولة حول العالم، على رأسها الصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.


يرغب بعض الأشخاص عند شراء لاب توب جديد، العثور على جهاز بمواصفات معينة تناسب احتياجاته، ولسوء الحظ تمتلكهم الحيرة مع تعدد الحاسبات المحمولة في الأسواق، وأنهم لا يريدون إضاعة المال في جهاز ليس له فائدة وبعض الناس لا يعلمون ما هي مكونات اللاب توب الذين يريدون شراءه، والبعض الآخر يريد شراءه لغرض معين مثل البرمجة أو للألعاب أو للمونتاج والجرافيك ولا يستطيع معرفة متطلبات هذا الغرض.


كشف موقع  Engadget عن تعرض عملاق صناعة الهواتف، شركة هواوى الصينية، لانخفاض كبير في مبيعاتها من الهواتف في العام الحالى 2020. 

وأضاف الموقع أنه بسبب الحظر الأمريكى المفروض على الشركة فإن مبيعاتها ستخفض بنسبة 20% للعام الحالى، حيث كانت الشركة باعت في العام الماضى 2019 حوالى 240 مليون هاتف، ومن المحتمل أن ينخفض عدد مبيعاتها للهواتف هذا العام، حيث سيتراوح الانخفاض ما بين 190 مليون إلى 200 مليون هاتف.



ذكر موقع Mashable أن شركة جوجل تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لاكتشاف طرق جديدة للمساعدة في علاج فيروس كورونا.  


اهتماما منه بالمرأة وبدورها في المجتمع، سلط موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام المنصة، احتفالًا بيوم المرأة العالمي لعام ٢٠٢٠.
أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية، مؤخرا برنامج لإصلاح أجهزة iPad Air اللوحية و التي واجهت مشكلة في الشاشة، حيث حددت الشركة الإصدارات التي سيتم إصلاحها من الشركة بشكل مجاني.

يحرص مصنعو الهواتف الذكية على تطوير أداء الكاميرا بالهواتف الجديدة، لتقدم أعلى آداء وجودة في التصوير، واحتلت شركة Oppo مؤخرا، المركز الأول في تصنيف DxOMark، بفضل كاميرا هاتفها الرائد Find X2 Pro، كما تصدرت كلا من شاومي "Xiaomi" وآبل "Apple" إلى جانب سامسونج "Samsung"، قوائم DxOMark خلال الفترة الماضية، والآن يترقب المستخدمون كاميرا هواوي مع سلسلة هواتف P40.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

بكاميرا ثلاثية.. آبل تعتزم إطلاق حاسب iPad Pro بهذا الموعد.. صور

بنظرة متفائلة.. Huawei تقلل من تأثير فيروس كورونا على مبيعات هواتفها

لماذا لا يمكنك تحميل أو نقل تطبيقات جوجل على هواتف هواوي؟.. الشركة تجيب

بكاميرا ثلاثية ولوحة لمس فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد

أفضل هواتف هواوى في 2020 .. تعرف عليها.. صور

ترشيحاتنا

بعد انفصاله عن أنغام.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم

شاهد.. كورونا يفصل بين أم وجنينها.. صور الولادة في زمن الفيروس

8 جنيهات.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم بـ مصر

بعد وفاة سائح ألماني.. حقيقة وجود إصابات أخرى بفيروس كورونا بالغردقة

السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين حول إغلاق الطواف بسبب كورونا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من هيئة الترفيه السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كورونا يفصل بين أم وجنينها.. صور الولادة في زمن الفيروس

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد