نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم.. للكتاب والصحفيين.. أفضل 5 أنواع لاب توب في 2020

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تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم..التفاصيل
يشهد العالم حالة ترقب كبيرة مقترنة بالمخاوف والقلق بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يسيطر على عدد كبير من دول العالم، بعد أن وصلت حصيلة الدول التى انتقل إليها فيروس الالتهاب الرئوى المميت إلى أكثر من 94 دولة حول العالم، على رأسها الصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
يرغب بعض الأشخاص عند شراء لاب توب جديد، العثور على جهاز بمواصفات معينة تناسب احتياجاته، ولسوء الحظ تمتلكهم الحيرة مع تعدد الحاسبات المحمولة في الأسواق، وأنهم لا يريدون إضاعة المال في جهاز ليس له فائدة وبعض الناس لا يعلمون ما هي مكونات اللاب توب الذين يريدون شراءه، والبعض الآخر يريد شراءه لغرض معين مثل البرمجة أو للألعاب أو للمونتاج والجرافيك ولا يستطيع معرفة متطلبات هذا الغرض.
كشف موقع Engadget عن تعرض عملاق صناعة الهواتف، شركة هواوى الصينية، لانخفاض كبير في مبيعاتها من الهواتف في العام الحالى 2020.
وأضاف الموقع أنه بسبب الحظر الأمريكى المفروض على الشركة فإن مبيعاتها ستخفض بنسبة 20% للعام الحالى، حيث كانت الشركة باعت في العام الماضى 2019 حوالى 240 مليون هاتف، ومن المحتمل أن ينخفض عدد مبيعاتها للهواتف هذا العام، حيث سيتراوح الانخفاض ما بين 190 مليون إلى 200 مليون هاتف.
ذكر موقع Mashable أن شركة جوجل تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لاكتشاف طرق جديدة للمساعدة في علاج فيروس كورونا.