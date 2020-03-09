نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم.. للكتاب والصحفيين.. أفضل 5 أنواع لاب توب في 2020

كشف موقع Engadget عن تعرض عملاق صناعة الهواتف، شركة هواوى الصينية، لانخفاض كبير في مبيعاتها من الهواتف في العام الحالى 2020.





وأضاف الموقع أنه بسبب الحظر الأمريكى المفروض على الشركة فإن مبيعاتها ستخفض بنسبة 20% للعام الحالى، حيث كانت الشركة باعت في العام الماضى 2019 حوالى 240 مليون هاتف، ومن المحتمل أن ينخفض عدد مبيعاتها للهواتف هذا العام، حيث سيتراوح الانخفاض ما بين 190 مليون إلى 200 مليون هاتف.



