سائق فورد موستنج يفقد السيطرة عليها في تسارع مثير.. فيديو

نشر عدد من عشاق السيارات والسباقات المشوقة، فيديو يوثق نهاية سباق تسارع بين فورد موستنج من الجيل الرابع وموستنج من الجيل الخامس Alien City Dragway في روسويل بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وتظهر سيارة الجيل الخامس وهي تعبر خط النهاية في مشهد غريب للغاية.

ويظهر الفيديو أن سيارة موستنج، في منتصف الطريق بسباق التسارع بدأت في الدوران إلى اليسار بينما يحارب السائق لإبقائها تحت السيطرة.

ثم تبدأ السيارة في فقدان السيطرة بعنف ليقوم السائق بتصحيح التوجيه والضغط على المكابح عدة مرات في محاولة لإبقاء السيارة تحت السيطرة.

وينتهي الأمر بالانزلاق يمينًا إلى حاجز تصادم خرساني بعد خط النهاية.

