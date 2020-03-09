الصين تعلن زيادة جديدة في أعداد ضحايا كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد الضايا في البلاد.





وقالت السلطات الصينية إنه جرى تسجيل 40 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع أعداد الاصابة إلى 80 الف 735 حالة.





وانكمشت صادرات الصين في أول شهرين من العام الجاري وتراجعت الواردات إذ أدت الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى تعطيلات جماعية لعمليات الشركات وسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية.





ومن المتوقع أن يعزز الوضع القاتم للتجارة المخاوف من هبوط النمو في الصين للنصف في الربع الأول من العام، ليسجل أقل مستوى منذ 1990 إذا عرقلت الإجراءات الصارمة، التي تبنتها الحكومة الصينية لاحتواء المرض، إنتاج المصانع وأدت إلى تراجع حاد للطلب.





وتراجعت الصادرات إلى الخارج بنسبة 17.2% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، بحسب بيانات الجمارك الصادرة أمس، مسجلة أكبر هبوط منذ فبراير 2019. وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع بنسبة 14%، وذلك مقارنة مع صعود 7.9% في ديسمبر.



