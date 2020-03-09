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منوعات

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:30 ص
أشهر مغتصب بريطاني
أشهر مغتصب بريطاني
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عزة عاطف

تعرضت فتاة وأسرتها لأذى بالغ على يد أشهر مغتصب بريطاني ارتكب سلسلة شنيعة من الاعتداءات والأذى الجنسي تتمثل في 37 جريمة اغتصاب في بريطانيا منذ عام 2003، لكن السلطات أطلقت سراحه دون مراقبة ليرتكب 11 جريمة اغتصاب أخرى.


تحكي إحدى ضحايا «جوزيف مكان» عم سببه هذا المجرم من أذى بالغ لها على مر حياتها منذ اقتحام منزل أسرتها في لانكشير وتقييد والدتها ثم الاعتداء عليها هي وأخوها الصغير بوحشية، قائلة أنها تعيش في خوف دائم وقلق من أي شخص.


ورغم تحذيرات مشرفي السجون من خطورة هذا الرجل الذي ارتكب 37 جريمة اغتصاب لفتيات مراهقات وأطفال إلا أن المحكمة أطلقت سراحه العام الماضي مما ترتب عليه اعتدائه على 11 امرأة وطفل على مدار أسبوعين فقط في بريطانيا.


اغتصب جوزيف مكان الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا فقط وشقيقها الأصغر قبل أن تتمكن الفتاة من الفرار عبر القفز من نافذة في الطابق الأول ثم تحرير أسرتها من قبضته، وقد أعربت الفتاة عن شعورها "بالغضب والانزعاج" بسبب فشل خدمة مراقبة السجن في حمايتها.


أصدرت المحكمة حكمًا على مكان في ديسمبر الماضي بحوالي 33 عقوبة سجن مؤبد بعد إدانته بارتكاب 37 جريمة، وقالت وزارة العدل البريطانية، إنه سيُطلب من كبير مفتشي المراقبة جوستين راسل إجراء مراجعة مستقلة لتعامل إدارة المراقبة الوطنية مع مَكّان، والكيفية التي تتم فيها عملية إعادة إيداع الجناة في السجن.

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