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أخبار العالم

دولة جديدة تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت ألبانيا تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتنضم إلى دول العالم المختلفة التي اعلنت عن ظهور الفيروس. 

وأعلنن وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كلا من الكويت والامارات ومصر وايطاليا والعراق لمنع اتشار فيروس كورونا. 

وقال البيان الصادر عن الداخلية السعودية: 

إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط.

فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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