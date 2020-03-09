نوع مهمل من التوابل يخلصك فى ثوان من إصفرار الأسنان

- مضغ العلكة:

أمر جيد للأسنان. بصرف النظر عن ذلك ، فإن العلكة الحلوة ، على وجه الخصوص ، يمكن أن تضر أكثر مما تنفع . يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من آلام الفك أو أعراض اضطراب الفك الصدغي (TMD / TMJ) بتجنب مضغ العلكة. ينصح دائمًا باستخدام بدائل لمضغ العلكة.















الكركم من أفضل التوابل التى تساعد على تبيض الأسنان يمكنك مزج القليل من الكركم مع معجون أسنانك يوميا وستدهشين بالنتيجة.