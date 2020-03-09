نوع مهمل من التوابل يخلصك فى ثوان من إصفرار الأسنان

أطعمة يومية يمكن استخدامها لمساعدة أسناننا على التخلص من جير الأسنان والتسوس ولا تضطرين لإخفاء أسنانك الشاحبة إليك 3 حيل سريعه يقدمها موقع برايت سايد
- الخيار:
الليمون يمكن أن يوفر لك أسنان بيضاء لامعة. لكن إذا سألت طبيب أسنان ، فقد يخبرك أن هناك آثارًا جانبية خطيرة لفقدان مينا الأسنان.
الألياف في الخيار تقوم بتدليك أسنانك ولثتك. إلى جانب ذلك ، فإن عصير الخيار الذي يفرز في فمك مفيد لأولئك الذين يعانون من الإسهال.
- مضغ العلكة:
أمر جيد للأسنان. بصرف النظر عن ذلك ، فإن العلكة الحلوة ، على وجه الخصوص ، يمكن أن تضر أكثر مما تنفع . يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من آلام الفك أو أعراض اضطراب الفك الصدغي (TMD / TMJ) بتجنب مضغ العلكة. ينصح دائمًا باستخدام بدائل لمضغ العلكة.
- الكركم:
الكركم من أفضل التوابل التى تساعد على تبيض الأسنان يمكنك مزج القليل من الكركم مع معجون أسنانك يوميا وستدهشين بالنتيجة.
- الخيار:
الليمون يمكن أن يوفر لك أسنان بيضاء لامعة. لكن إذا سألت طبيب أسنان ، فقد يخبرك أن هناك آثارًا جانبية خطيرة لفقدان مينا الأسنان.
الألياف في الخيار تقوم بتدليك أسنانك ولثتك. إلى جانب ذلك ، فإن عصير الخيار الذي يفرز في فمك مفيد لأولئك الذين يعانون من الإسهال.