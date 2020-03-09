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مرأة

نوع مهمل من التوابل يخلصك فى ثوان من إصفرار الأسنان

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:01 ص
اصفرار الاسنان
اصفرار الاسنان
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لمياء الياسين
أطعمة يومية  يمكن استخدامها لمساعدة أسناننا على التخلص من جير الأسنان والتسوس ولا تضطرين لإخفاء أسنانك الشاحبة إليك 3 حيل سريعه يقدمها موقع برايت سايد

- مضغ العلكة: 
 أمر جيد للأسنان. بصرف النظر عن ذلك ، فإن العلكة الحلوة ، على وجه الخصوص ، يمكن أن تضر أكثر مما تنفع . يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من آلام الفك أو أعراض اضطراب الفك الصدغي (TMD / TMJ) بتجنب مضغ العلكة. ينصح دائمًا باستخدام بدائل لمضغ العلكة.



- الكركم: 
الكركم من أفضل التوابل التى تساعد على تبيض الأسنان يمكنك مزج القليل من الكركم مع معجون أسنانك يوميا وستدهشين بالنتيجة.

- الخيار: 
 الليمون يمكن أن يوفر لك أسنان بيضاء لامعة. لكن إذا سألت طبيب أسنان ، فقد يخبرك أن هناك آثارًا جانبية خطيرة لفقدان مينا الأسنان.
الألياف في الخيار تقوم بتدليك أسنانك ولثتك. إلى جانب ذلك ، فإن عصير الخيار الذي يفرز في فمك مفيد لأولئك الذين يعانون من الإسهال.

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