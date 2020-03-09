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رياضة

سيراميكا كليوباترا ضيفا على الترسانة بالقسم الثاني

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا علي منافسه الترسانة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة. 

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان المدير الفني لمحو سجل الحظ السئ الذي لازمه خلال المباريات الماضية وتحقيق الثلاث نقاط في مشوار الصعود للدورى الممتاز.

ويدخل فريق الترسانة بقيادة شاكر عبدالفتاح المدير الفني المباراة التي تعد الفرصة الاخيرة في القسم الثاني املا في تحقيق أفضل نتيجة يواصل بها المشوار نحو البقاء وتفادي الهبوط لدورى الحرافيش.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد٣١ نقطة بينما جاء الترسانة في المركز ال ١١ " قبل الأخير " برصيد ١٤ نقطة.
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