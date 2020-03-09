رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

رغم معاناة العالم من الكورونا وعدم الإقبال الكبير الذي شهده أكبر معرض كرافتس للكلاب في العالم، فازت اليوم الكلبة الألمانية «ميزي» من نوع داتشس هاوند كثيفة الشعر بأفضل عرض للكلاب لعام 2020.





انطلق معرض الكلاب كرافتس لأول مرة منذ عام 1891 ويضم هذا الحدث السنوي الذي يستمر 4 أيام آلاف الكلاب، مع منافسين يسافرون من بلدان في جميع أنحاء العالم للمشاركة ويتنافسون على لقب "الأفضل في العرض".

كان من بين الفائزين في فئة أفضل سلالات فرانكي، وقد حصلت مالكة الكلب السيدة "ماكلمنت" على كأس من الفضة في سعادة غامرة وهي تقبل كلبتها بشدة خلال الحدث المقام في برمنجهام وفقًا للدايلي ميل.

شهد أكبر معرض للكلاب في العالم حوالي 26 ألف كلب يشاركون في هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام بما في ذلك ما يزيد قليلًا عن 3000 في الخارج.

وقد تم تصنيف هذا الحدث بالأقل إقبالًا على الإطلاق منذ أكثر من 100 سنة على انطلاق العرض الأول، ويتميز الحدث بتأدية الكلاب عدد كبير من الأنشطة والرياضات مثل الكرة الطائرة.