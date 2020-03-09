8 مواجهات شرسة في قاهرة القسم الثاني لـ الترسانة والسويس وشبين

تقام اليوم الإثنين، منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث يستضيف فريق الترسانة منافسة سيراميكا كليوباترا .





وجاءت منافسات الجولة كالتالي:

الترسانة - سيراميكا كليوباترا

منتخب السويس - جمهورية شبين

الزرقا - النصر

النجوم - المريخ

كوكاكولا - الداخلية





جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :-

١- سيراميكا كليوباترا : 31 نقطة

2- الداخلية : 28 نقطة

3- بنروجت : 28 نقطة

4- منتخب السويس : 24 نقطة

5- النصر : 22 نقطة

6- النجوم :21 نقطة

7- جمهورية شبين : 21 نقطة

8- القناة : 21 نقطة

9- كوكاكولا : 18 نقطة

10- المريخ : 15 نقطة

11- الترسانة : 14 نقطة