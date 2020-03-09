AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

8 مواجهات شرسة في قاهرة القسم الثاني لـ الترسانة والسويس وشبين

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
تقام اليوم الإثنين، منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث يستضيف فريق الترسانة منافسة سيراميكا كليوباترا .

وجاءت منافسات الجولة كالتالي:
الترسانة - سيراميكا كليوباترا
منتخب السويس - جمهورية شبين
الزرقا - النصر 
النجوم - المريخ
كوكاكولا - الداخلية

جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :- 
١- سيراميكا كليوباترا : 31 نقطة
2- الداخلية : 28 نقطة
3- بنروجت : 28 نقطة
4- منتخب السويس : 24 نقطة
5- النصر : 22 نقطة
6- النجوم :21 نقطة
7- جمهورية شبين : 21 نقطة
8- القناة : 21 نقطة
9- كوكاكولا : 18 نقطة
10- المريخ : 15 نقطة
11- الترسانة : 14 نقطة
12- الزرقا : 9 نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج وترتيب مجموعة القاهرة .. سيراميكا كليوباترا يغرد منفردا في الصدارة

نتائج وترتيب القاهرة .. سيراميكا يواصل تصدره منفردا والداخلية وصيفا

مواجهات شرسه في القسم الثاني بالقاهرة

الشوط الأول .. النجوم يتقدم على الترسانة 1-0

سيراميكا كليوباترا في الصدارة.. نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني بعد انتهاء الجولة الـ15

تعرف على المباريات المتبقية بمجموعة القاهرة في القسم الثاني

ترشيحاتنا

شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور

أخفوه داخل مزرعة بطريق الإسكندرية .. الأمن العام يحرر شخصا أجنبيا عقب اختطافة في الجيزة

أول تعليق من محمد رمضان على تحدي باسم سمرة

شاهد لأول مرة تفاصيل فورد برونكو 2021.. صور

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

الداخلية تغلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

شاهد لأول مرة تفاصيل فورد برونكو 2021.. صور