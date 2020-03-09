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أخبار العالم

عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز 900 حالة

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:56 ص
عدد حالات الإصابة
عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا
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أ ش أ
أفادت تقارير ألمانية صادرة ليلة الأحد بارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد إلى 902 حالة. 

وذكر موقع "ذا لوكال جيرماني" الإخباري الألماني – أن هناك نحو 400 حالة إصابة مؤكدة من هذا العدد الإجمالى للمصابين توجد بولاية " شمال الراين" الألمانية وحدها. 

وكان وزير الصحة الألماني "ينز شبان" أعلن في وقت سابق اليوم إلغاء الأحداث العامة في جميع أنحاء البلاد والتي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص بغرض الحد من انتشار الفيروس. 

وأشار شبان إلى أن القائمين على معرض السفر في برلين وافقوا بالفعل على إلغائه، غير أن منظمى الفعاليات الأخرى في ألمانيا مازالوا في حالة تردد فيما يتعلق بالاستجابة لإلغائها.
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