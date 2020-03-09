غير الملح.. أطعمة تدمر الكلى تعرف عليها

تلعب الكلى دورًا مهمًا للغاية في جسمك يمكن لبعض الأطعمة أن تؤذيها وتؤثر على أدائها الطبيعي إذا تم تناولها بشكل مفرط.
إليك قائمة بتلك الأطعمة التي يمكن أن تلحق أضرارا خطيرة بكليتك يقدمها موقع برايت سايد:
على الرغم من أن الأفوكادو يتمتع بشعبية ويمتدح بسبب خصائصه الغذائية المختلفة ، إلا أن تناول الكثير منها قد يكون خطيرًا على كليتيك ، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى. والسبب هو أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.
أجسامنا تحتاج هذا المعدن، ولكن الكثير من البوتاسيوم في الدم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل التشنج في العضلات وعدم انتظام ضربات القلب.
2. اللحوم:
النظام الغذائي الغني بالبروتينات الحيوانية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تطوير حصوات الكلى . تحتوي اللحوم على كميات كبيرة من البيورينات التي تحفز إنتاج حمض اليوريك ، وهو أحد الأسباب الشائعة لحصى الكلى.
4. الموز:
إذا كنت تشك في أنك تعاني من مشاكل في الكلى ، فإن التغذية الجيدة واتباع نظام غذائي مناسب ضروريان للحفاظ على صحتك. وهذا يعني الحد من استهلاك بعض الأطعمة مثل الموز ، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، مما قد يكون ضارًا لأولئك الذين لا تعمل كليتهم بشكل صحيح.
إليك قائمة بتلك الأطعمة التي يمكن أن تلحق أضرارا خطيرة بكليتك يقدمها موقع برايت سايد:
1. الأفوكادو:
على الرغم من أن الأفوكادو يتمتع بشعبية ويمتدح بسبب خصائصه الغذائية المختلفة ، إلا أن تناول الكثير منها قد يكون خطيرًا على كليتيك ، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى. والسبب هو أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.
أجسامنا تحتاج هذا المعدن، ولكن الكثير من البوتاسيوم في الدم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل التشنج في العضلات وعدم انتظام ضربات القلب.
2. اللحوم:
النظام الغذائي الغني بالبروتينات الحيوانية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تطوير حصوات الكلى . تحتوي اللحوم على كميات كبيرة من البيورينات التي تحفز إنتاج حمض اليوريك ، وهو أحد الأسباب الشائعة لحصى الكلى.
3. الملح:
للحفاظ على صحة كليتيك ، يمكنك إضافة التوابل والأعشاب إلى الأطعمة بدلًا من الملح. يمكنك أيضًا تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمعبأة
4. الموز:
إذا كنت تشك في أنك تعاني من مشاكل في الكلى ، فإن التغذية الجيدة واتباع نظام غذائي مناسب ضروريان للحفاظ على صحتك. وهذا يعني الحد من استهلاك بعض الأطعمة مثل الموز ، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، مما قد يكون ضارًا لأولئك الذين لا تعمل كليتهم بشكل صحيح.