هاشتاج بنزيما يجتاح تويتر بعد الخطأ الساذج أمام ريال بيتيس.. ومغردون: أشد ضررًا من كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بنزيما وذلك بعد ان ارتكب خطأ قاتل في تمرير الكرة إلى زميله راموس فوصلت الكرة إلى أندرس جواردادو والذي مرر كرة رائعة إلى كريستيان تيلو المفرد بالمرمى والذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة يسار الحارس البلجيكي كورتوا، هذا الفوز كلف خسارة الفريق الملكي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لصالح الغريم والعدو برشلونة.





وكانت التعليقات كالاتي:





‏تعب من اضاعه الفرص فقرر إعطاء الفرص للخصم💔.. البلاء ‎#بنزيما يهدى اسيست ولا اروع لبيتيس بحياته كلها ما أعطى لزملاءه مثل هالاسيست جلطني💔😭😭.





‏شؤم وبؤس ‎#بنزيما .





‏السبب الوحيد اللي خلي فرنسا تكسب كاس العالم ان ‎#بنزيما ماكانش بيلعب.





‏‎#بنزيما الي يسب بنزيما مايفهم بالكوره شي نهائي كل لاعب يخطي ولكن يظل بنزيما النجم الاول بالريال.





‏‎#عاجل هروب الزماطه ‎#بنزيما الئ جهه غير معروفه.. ريال مدريد يتعاطف مع الشرعيه ويسلم الصدارة في اقل من اسبوع 😂😂.





‏‎#بنزيما ربنا يصبرهم عليك يبني.





‏‎#بنزيما لن ننساك يا كريم😭🤦‍.





‏وين اللي يقول ‎#بنزيما صندوق افشل لاعب في تاريخ ‎#ريال_مدريد حاليًا ضيع علينا الصداره، محنا عارفين ليش النادي متمسك فيه مو راضين يبعدونه.





‏الراعي الرسمي للجلطات والسكتات القلبية 😖‎#ريال_مدريد_ريال_بيتيس ‎#بنزيما.





‏اشد ضررًا من كورونا ‎#بنزيما.





وسجل بنزيما هدفًا في خسارة فريقه أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدوري الإسباني.





يذكر ان ريال بيتيس خطف فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على أرضية ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى النقطة 33 في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة.



