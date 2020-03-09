بدون مسكنات.. حيل تخلصك من ألم الأسنان فورا

هل أنت ممن لا يفضلون تناول المسكنات لكن فى المقابل تعانين من ألم الأسنان المزعج يمكنك بدون مسكنات التخلص من ألم الأسنان المزعج بوصفات سريعة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.





لقد كان القرنفل يعالج آلام الأسنان منذ العصور لأنه يحتوي على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعي. في قرصة ، استخدم كمية صغيرة من القرنفل المسحوق على السن أو مضغ القرنفل بأكمله







- استخدم عبوة ثلج أو ضع ثلجًا في كيس بلاستيكي ولفه بقطعة قماش رقيقة ، ضعه على السن المؤلم لمدة 15 دقيقة لتخدير الأعصاب. كما أنه يقلل من الالتهاب والتورم.





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