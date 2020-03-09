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مرأة

بدون مسكنات.. حيل تخلصك من ألم الأسنان فورا

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:46 ص
الم الاسنان
الم الاسنان
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لمياء الياسين
هل أنت ممن لا يفضلون تناول المسكنات لكن فى المقابل تعانين من ألم الأسنان المزعج يمكنك بدون مسكنات التخلص من ألم الأسنان المزعج بوصفات سريعة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

-المياه المالحة هي مطهر طبيعي، وكذلك علاج سهل وفعال لعلاج وجع الأسنان. كل ما عليك فعله هو خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدامه كغسول للفم. 

-زيت القرنفل:
لقد كان القرنفل يعالج آلام الأسنان منذ العصور لأنه يحتوي على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعي. في قرصة ، استخدم كمية صغيرة من القرنفل المسحوق على السن أو مضغ القرنفل بأكمله

- استخدم عبوة ثلج أو ضع ثلجًا في كيس بلاستيكي ولفه بقطعة قماش رقيقة ، ضعه على السن المؤلم لمدة 15 دقيقة لتخدير الأعصاب. كما أنه يقلل من الالتهاب والتورم.

-ثوم:
الثوم معروف ويستخدم لخصائصه الطبية. إنه يقتل البكتيريا الضارة ويعمل كمسكن للألم. أفضل طريقة لاستخدامها هي إما لصق عجينة ووضعها على المنطقة المصابة أو يمكنك مضغها ببطء.
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