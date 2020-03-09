عقب عودته من مصر.. مسئول سعودي في العزل المنزلي

أكد مدير عام صحة عسير ونجران السعودية خالد عسيري، على صحته الجيدة، قائلا إن: "عزلي في منزلي احترازي، ويأتي استجابة لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم".





وأفاد عسيري وفق ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية بأنه عاد أخيرًا من مصر التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه.





ويأتي العزل المنزلي لمدير صحة نجران استجابة لنداء وزارة الصحة بإجراء القادمين من أربع دول هي (مصر، لبنان، إيطاليا، كوريا) لعزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كلا من الكويت والامارات ومصر وايطاليا والعراق لمنع اتشار فيروس كورونا.





وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.