AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب عودته من مصر.. مسئول سعودي في العزل المنزلي

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مدير عام صحة عسير ونجران السعودية خالد عسيري، على صحته الجيدة، قائلا إن: "عزلي في منزلي احترازي، ويأتي استجابة لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم".

وأفاد عسيري وفق ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية بأنه عاد أخيرًا من مصر التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه.

ويأتي العزل المنزلي لمدير صحة نجران استجابة لنداء وزارة الصحة بإجراء القادمين من أربع دول هي (مصر، لبنان، إيطاليا، كوريا) لعزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كلا من الكويت والامارات ومصر وايطاليا والعراق لمنع اتشار فيروس كورونا. 

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات خاصة لفحص الطلاب السعوديين العائدين من ووهان الصينية

فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

شاهد .. بث مباشر للحرم المكي بعد قرارات السعودية لمحاربة كورونا

حتى منتصف الليل.. السعودية تمهل مواطنيها للدخول عبر المنافذ البرية من 3 دول خليجية.. تفاصيل

للمصريين في دول الخليج.. كل ما تريد معرفته عن استخراج شهادة الخلو من كورونا

وضع مسئول سعودي بارز بالحجر الصحي بسبب كورونا

ترشيحاتنا

شبح الإصابات يطارد الأهلي.. علي معلول أكمل لقاء صن داونز مصابا

بسبب كورونا.. الرجاء يعلن غياب الجماهير عن مباراة الزمالك

وزير الرياضة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

تعليق مثير من رانيا يوسف عن فستانها المكشوف بمهرجان الأقصر

شرب الكلور والفضة.. شائعات خطيرة عن علاج فيروس كورونا

السعودية تعلق الرحلات مع 9 دول من بينها مصر والكويت والإمارات بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الكلور والفضة.. شائعات خطيرة عن علاج فيروس كورونا

بعد انفصالهما.. 20 صورة لـ زوجة طليق أنغام

شاهد.. كورونا يفصل بين أم وجنينها.. صور الولادة في زمن الفيروس