بعد موجة الارتفاع الأخيرة .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 9-3-2020
الإثنين 09/مارس/2020 - 06:58 ص
أسعار العملات
سعر الدولار اليوم الاثنين 9-3-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.59 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.58 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 9-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك. سعر الدولار اليوم الاثنين 9-3-2020 في البنوكسعر الدولار والعملات الأجنبيةفطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.59، وبيع : 15.69سعر اليوروبينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.59 وبيع : 17.71سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.35 وبيع : 20.47سعر الفرنك السويسرىوسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.63 وبيع : 16.74سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.80 وبيع : 14.90سعر الريال السعودىأما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.15 وبيع : 4.18سعر الدينار الكويتىبينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 51.08 بيع : 51.46سعر الدرهم الإماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.24 ، وبيع : 4.27سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.24 وبيع : 2.26اقرأ أيضا:
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