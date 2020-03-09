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اقتصاد

بعد موجة الارتفاع الأخيرة .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 9-3-2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:58 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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عبد العزيز جمال
سعر الدولار اليوم الاثنين 9-3-2020  ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر،  سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.59 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.58 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 9-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 9-3-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.59، وبيع : 15.69

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء 17.59 وبيع : 17.71

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.35 وبيع : 20.47

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.63 وبيع : 16.74

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.80 وبيع 14.90

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.15 وبيع : 4.18

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 51.08 بيع : 51.46

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء 4.24 ، وبيع : 4.27

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.24 وبيع : 2.26


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سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.58 ، وبيع : 15.68

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.14 ، وبيع : 4.17

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 9-3-2020  شراء : 15.58 ، وبيع: 15.68

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.14 ، وبيع : 4.17
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