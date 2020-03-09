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أخبار العالم

حاكم نيويورك: هذا الأمر يزيد من خطر كورونا على جسم الانسان

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:44 ص
حاكم نيويورك
حاكم نيويورك
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قسم الخارجي
أكد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، بيل دي بلازيو، أن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادة فور إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف المسئول الأمريكي في مؤتمر صحفي أن المدخنين أكثر عرضة للخطر، بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف “إذا كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذا يجعلك أكثر عرضة للخطر”.

وحث سكان نيويورك على السعي للحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين.

وقال ” لو كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذه فرصة جيدة جدا للإقلاع عن هذه العادة وسنساعدك”.
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