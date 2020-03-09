عمرو جمال: رفضت الانتقال للزمالك.. أزارو أفضل مهاجم

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، إن فترة تنافسه داخل أروقة القلعة الحمراء على حجز مكان أساسي في التشكيل كانت الأصعب خلال وجود عماد متعب





وأضاف عمرو جمال في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "إيفونا من المهاجمين الأقوياء الذين تدربت معهم، ولكنه ليس بقوة متعب، الأخير كان مستفزًا بالنسبة لي ونموذجًا لرأس الحربة المثالي".





استطرد: "عندما كنت أبدأ أساسيًا ومتعب احتياطيًا، كنت أختبئ في غرفة خلع الملابس، حتى يخرج الكابتن للملعب ثم أظهر أنا وأبدأ في ارتداء ملابسي والخروج للاحماء تقديرًا له، وهذا رغم أنه لم يغضب يومًا من جلوسه احتياطيًا، بل بالعكس كان يمنحني الثقة دائمًا".





وأردف: "حدث تواصل من قبل مسئولي الزمالك لضمي بعد إصابتي بالرباط الصليبي، وأغلقت هذا الموضوع دون حدوث أي حوار مباشر مع مسئولي القلعة البيضاء".





وتابع: "قبل انضمامي للصفاقسي التونسي كان يتحدث معي وكلاء لاعبين، وأبلغوني أن مسئولي الزمالك تواصلوا معهم من أجل الكشف عن رغبتي في انضمامي للأبيض، وأبلغتهم بالرفض ورغبتي في الإعارة بالخارج لكي يظل اسمي مرتبطًا بالنادي الأهلي".





وواصل: "غير صحيح أنني جلست مع مسئولين بنادي الزمالك ولا يوجد أحد يمتلك دليلًا على ذلك، ولا يوجد مسئول من الزمالك تواصل معي مباشرة، وكل الكلام كان عن طريق وكلاء لاعبين".





واستكمل: "لو كنت لاعبًا حرًا ووصلني عرضًا من الزمالك لن أوافق أيضًا".



