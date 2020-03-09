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فن

أخبار الفن.. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام.. رانيا يوسف تعلق على فستانها المثير.. ومحمد رمضان يرد على باسم سمرة

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:50 ص
باسم سمرة ومحمد رمضان
باسم سمرة ومحمد رمضان
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو يكشف حقيقة الاخبار المتداولة التي تشير إلى إنفصاله عن النجمة أنغام.

قال محامي حسام حبيب، أن الحكم الصادر ضده  تم الغاؤه، وإن هنالك جلسة محكمة يوم 9 ابريل، سوف يقومون بتقديم دفاعهم فيها، والتأكيد على تفاصيل الواقعة.

احتلت الفنانة رانيا يوسف، التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد خضوعها لجلسة تصوير بفستان أسود جريء، وكالعادة استطاعت رانيا ان تلفت الأنظار إليها.

منحت إدارة عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد في نسختها السابعة محمد رمضان جائزة the king of arab man's fashion للعام ٢٠٢٠.

كرمت ادارة مهرجان إنترناشونال فاشن أورد، الفنان محمد رمضان وإعطائه لقب " King of arab man’s fashion".

قام الفنان زكي فطين، بمهاجمة الهضبة عمرو دياب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".



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