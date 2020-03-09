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أخبار البلد

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:38 ص
بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنبن، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، قادمة من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الأهلي، من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار، بعد وصولهم علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS840، القادمة من مطار جوهانسبرج.

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، علي استقبال بعثة الأهلي في مطار جوهانسبرج، لتسهيل إنهاء إجراءاتهم هناك، وأيضا فور وصولهم القاهرة.

وكان الأهلي أدى مرانه، صباح أمس الأحد، في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل عودتهم إلي القاهره برئاسة محمود الخطيب.

وتعادل الأهلي، مع صن داونز بهدف لكل منهما، في المباراة الاخيرة التي جمعتهما، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. صور
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