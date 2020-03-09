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أخبار البلد

شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:39 ص
بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، إلي الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم، صباح اليوم الأثنين، من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الأهلي، من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار، بعد وصولهم علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS840، القادمة من مطار جوهانسبرج.

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، علي استقبال بعثة الاهلي في مطار جوهانسبرج، لتسهيل انهاء اجراءاتهم هناك، وأيضا علي استقبالهم بعد وصولهم القاهرة.

وكان الأهلي أدى مرانه، صباح أمس الأحد، في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل عودتهم إلي القاهرة برئاسة محمود الخطيب.

وتعادل الأهلي، مع صن داونز بهدف لكل منهما، في المباراة الاخيرة التي جمعتهما، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور
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