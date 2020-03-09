شاهد | بعثة الأهلي تخضع لفحص كورونا داخل مطار القاهرة.. صور

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، إلي الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم، صباح اليوم الأثنين، من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الأهلي، من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار، بعد وصولهم علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS840، القادمة من مطار جوهانسبرج.

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، علي استقبال بعثة الاهلي في مطار جوهانسبرج، لتسهيل انهاء اجراءاتهم هناك، وأيضا علي استقبالهم بعد وصولهم القاهرة.

وكان الأهلي أدى مرانه، صباح أمس الأحد، في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل عودتهم إلي القاهرة برئاسة محمود الخطيب.