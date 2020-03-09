أهم الأخبار ليلًا .. كورونا يتصدر الأحداث .. ارتفاع عدد المصابين بمصر لـ 55 حالة..السعودية تعلق الرحلات مع 9 دول .. و خطاب عاجل لرؤساء الجامعات

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، إلي الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم، صباح

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الأثنين، من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.