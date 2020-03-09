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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلًا .. كورونا يتصدر الأحداث .. ارتفاع عدد المصابين بمصر لـ 55 حالة..السعودية تعلق الرحلات مع 9 دول .. و خطاب عاجل لرؤساء الجامعات

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:47 ص
أهم الأخبار ليلًا
أهم الأخبار ليلًا
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فريق صدى البلد
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى ٥٥ حالة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كلا من الكويت والامارات ومصر وايطاليا والعراق لمنع اتشار فيروس كورونا. 

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الشركة الإنجليزية المسئولة عن صيانة استاد القاهرة لتأجيل زراعة البذور الصيفية.


وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى جميع رؤساء الجامعات الحكومية بشأن الإجراءات الطارئة التي لابد من اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا.


عماد متعب يغادر المستشفى.. تعرف على التفاصيل

غادر عماد متعب، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، المستشفى خلال اللحظات الماضية بعد شفائه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية. 

كرمت ادارة مهرجان إنترناشونال فاشن أورد، الفنان محمد رمضان وإعطائه لقب " King of arab man’s fashion".

احتلت الفنانة رانيا يوسف، التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد خضوعها لجلسة تصوير بفستان أسود جريء، وكالعادة استطاعت رانيا ان تلفت الأنظار إليها.

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قبل قليل عن وقف فعالياته اليوم بشكل طارئ للكشف على جميع ضيوفه من النجوم وصناع الأفلام والصحفيين، للتأكد من خلوهم من أي أعراض لفيروس كورونا المستحدث.

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، إلي الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم، صباح اليوم الأثنين، من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.







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