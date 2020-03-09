أخبار الرياضة.. حقيقة إيقاف النشاط الكروي في مصر.. شرط كلوب لمشاركة صلاح في اولمبياد طوكيو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالتالي:





كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة تفكير مصر من تأجيل النشاط الرياضي خوفًا من تفشي فيروس كورونا اسوة ببعض الدول التي قامت بمثل هذا الامر.









أثار شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، الجدل حول استعانة حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، ببعض "الشيوخ" أثناء قيادته للفراعنة.









عاد أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاثارة الجدل بتصريحاته عن نادي الزمالك ومهاجم فريق الكرة الاول بالقلعة البيضاء مصطفى محمد.





أكد محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، أن مواجهة فريقه الوداد للأهلي تعد نهائي قبل الأوان.





كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم، عن شرط المدير الفني الالماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزي، للسماح بمشاركة المحترف الدولي المصري محمد صلاح مع المنتخب في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.