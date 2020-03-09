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رياضة

أول تعليق من زيدان بعد خسارة ريال مدريد من بيتيس

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عقب الخسارة 1-2 أمام ريال بيتيس، إن الفريق قدم أسوأ مبارياته هذا الموسم في الدوري الإسباني، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

وصرح زيدان في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لم نقدم أداء جيدا في أي من شوطي المباراة، لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء وفقدنا الكثير من الكرات، عندما لا تكون في مستواك تتعقد الأمور".

وأضاف "إنها أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، غاب عنا الكثير، الطاقة واللعب والاستحواذ والكثافة، إنه يوم سيئ، أنا المسؤول عن الخسارة، لا ينبغي أن نفكر كثيرا في الأمر، لكننا لسنا سعداء بالطبع بهذه المباراة".

وتابع "بدأنا المباراة على نحو سيئ، ولم نتحسن، ليس لدي أي تفسير، افتقدنا للكثير من الأمور، ليس أمرا بعينه، على أية حال نقدم موسما جيدا ويمكننا التحسن مستقبلا، لقد كانت مأساة، لم نكن نستحق الفوز، يجب التفكير فيما هو قادم".

وبسؤاله عن أداء اللاعبين قال زيدان "إنهم حاولوا، لكن أنا المسؤول، سأدافع عنهم، وإذا كان علي أن أقول شيء لهم سأتحدث معهم، ونحن افتقرنا بالفعل إلى كل شيء، وخاصة الاستحواذ على الكرة".

وأشار إلى أن قراره باستبدال كروس كان فنيًا ولا يعني أي لوم عليه، مؤكدًا أنهم جميعًا في نفس القارب.

وواصل: "أخطاء الدفاع؟ اليوم كان كل شيء سيئا في الدفاع والهجوم، وليس الدفاع فقط على الرغم من أننا
استقبلنا هدفين".

واختتم: "ريال بيتيس؟ لقد لعبوا بطريقتهم".
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