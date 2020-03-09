درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الاثنين ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارا نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 28
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 31
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 28
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 27
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 24
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 31
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 32
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 13 والعظمى 31
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 31
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 32
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 33
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 29
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27