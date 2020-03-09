درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الاثنين ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارا نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.



