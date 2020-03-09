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منوعات

في مصر.. مواطنون يتداولون زجاجة مياه للشرب أمام مركز للكشف عن كورونا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو شديد الغرابة من أمام مركز في مصر للكشف عن كورونا، ظهر خلاله مواطنون يتداولون زجاجة مياه ويشربون منها قبل تحليل فيروس كورونا. 

ظهر في الفيديو مواطنون في الشارع متكدسين أمام المركز لإجراء الكشف عن الكورونا، والمرعب في الأمر ليس التكدس والزحام الذي يعتبر بيئة مناسبة لانتشار كورونا، بل تداول نفس زجاجة المياه وشرب أكثر من 5 أشخاص منها دون استعمال كوب بلاستيكي. 

صدم رواد موقع التواصل الاجتماعي من ذلك المشهد، واختلفت الآراء البعض سخر من الفيديو والآخر أكد على ضرورة تقبل فكرة أن المصريين لم يكونوا على دراية كافية بإجراءات الوقاية من كورونا.

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