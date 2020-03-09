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أخبار العالم

بسبب تطورات كورونا.. أول وزير كويتي يخضع للحجر الصحي

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:48 ص
مبارك الحريص
مبارك الحريص
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شيماء مصطفى
تقرر إخضاع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي وزير الدولة لشؤون الخدمات، مبارك الحريص للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد، من بريطانيا.

ووفقًا لوكالة "القبس" الكويتية، يعد الحريص أول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، وذلك عقب إصدار وزارة الصحة الكويتية تعميما بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظرا لتطورات الوضع بشأن كورونا.

وتشمل الإجراءات الاحترازية كل القادمين من المملكة المتحدة، لذلك فمن المقرر أن يخضع "الحريص" للحجر الصحي بعد عودته من إجازة خاصة في لندن.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.
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